Минобороны пояснило цели вчерашней «калибровки» Украины

Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани. В результате комплексного удара было поражено хранилище газа в Стрые Львовской области, сообщает Минобороны РФ.

Напомним, что утром в среду российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.

Как пояснили в Минобороны, удар стал ответом на украинские атаки с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани с целью срывов поставок по газопроводу «Турецкий поток».

В министерстве уточнили, что одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый во Львовской области.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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