Франция намерена участвовать в мирных переговорах по Украине

Франция должна участвовать в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

«Мы всегда говорили, что, если украинцы этого захотят, в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам, у нас нет табу в отношении этого. Важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся европейской безопасности», – сказал глава МИД Франции в интервью радиостанции RTL.

Барро подчеркнул, что конфликт на Украине затрагивает прямые интересы безопасности Европы, так как речь идет о территориальной целостности европейской страны.

Ранее избранный президент США Дональд Травм заявил, что готовится к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что к организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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