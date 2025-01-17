Армия России выбила ВСУ со стратегической высоты под Макеевкой в ЛНР

Российские военные, продвигаясь в районе Макеевки в Луганской народной республике, выбили подразделения украинской армии со стратегической высоты у населенного пункта. В связи с этим ВСУ были вынуждены покинуть несколько позиций у Макеевки. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, армия России продолжает продвижение у села Макеевка в ЛНР, выбивая противника с занимаемых рубежей и укрепленных позиций. «В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населенного пункта, лишив себя тактического преимущества», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Марочко отметил, что это повлияло на положение ВСУ и заставило противника «покинуть несколько позиций, ввиду отсутствия в них дальнейшей целесообразности».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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