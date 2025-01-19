ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в ДНР

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации и освободили Воздвиженку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки ВСУ потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих, два танка, 14 броневиков, 22 автомобиля, 16 артустановок различного калибра и четыре станции РЭБ. Уничтожены девять складов боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункт управления мотопехотной бригады.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 66 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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