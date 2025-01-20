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Понедельник, 20 января 2025, 12:23 мск

Новости Конфликт на Украине

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Восемь жителей Горловки ранены при артиллерийском ударе ВСУ

Восемь мирных жителей, по уточненным данным, пострадали при ударе ВСУ из артиллерии по центру Горловки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем тг-канале.

В результате украинского обстрела, по данным градоначальника, повреждены два учреждения и гражданский легковой автомобиль.

«В связи с повреждением контактной сети движение трамваев по городу временно приостановлено», – добавил Приходько.

По информации онлайн-ресурса, информирующего о ситуации с обстрелами ДНР, украинские войска в 8:45 мск выпустили по центру Горловки два снаряда натовского калибра 155 мм.

Горловка, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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