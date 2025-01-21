Российская армия взяла под контроль село Зеленый Гай в Харьковской области, вынудив остатки украинских сил бросить свои позиции и бежать из населенного пункта. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После длительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий ВС РФ улучшили тактическое положение войск в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. Это позволило взять населенный пункт и его окрестности под полный огневой контроль», – написал эксперт в своем тг-канале.

Марочко отметил, что сопротивление для ВСУ в Зеленом Гае стало практически невозможным и они сбежали из села. «Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, под покровом ночи остатки украинских боевиков бросили свои позиции и бежали по направлению Боровской Андреевки», – уточнил он.

Эксперт добавил, что основные усилия российских подразделений сейчас направлены на уничтожение разрозненных отрядов противника на этом участке фронта.

В целом, как отметил Марочко, ВС России приступили к завершающей стадии освобождения ЛНР.

«Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки в Лисичанском округе. За все эти населенные пункты уже идут бои. Также активные освободительные действия продолжаются в кременских лесах», – отметил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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