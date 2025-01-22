США могут полностью прекратить поставки оружия на Украину, озадачив этим ЕС

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Украине. Во время общения с журналистами в Белом доме во вторник он также выразил надежду на то, что его контакт с российским лидером Владимиром Путиным состоится «очень скоро».

Трампу был задан вопрос о том, продолжит ли новая американская администрация поставки оружия Киеву, или же она рассматривает возможность полного их прекращения, сообщает ТАСС. «Мы изучим этот [вопрос]. Мы на связи с Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – заявил республиканец, который в понедельник был приведен к присяге в качестве 47-го президента США.

Американский лидер изложил позицию, согласно которой европейские страны должны существенно увеличить расходы на поддержку Киева. «Их это касается в большей степени, чем нас. Между нами океан», – продолжил Трамп, приведя данные, согласно которым США при администрации его предшественника Джо Байдена потратили на эти цели на $200 млрд больше, чем ЕС. «Евросоюз должен сравняться», – утверждал он, повторив также тезис о том, что страны НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube