Бойцы ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорвать российскую оборонительную линию около города Волчанска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины малыми группами сразу на трех участках попытались обойти наши наблюдательные посты в районе населенного пункта Волчанск», – написал эксперт в своем тг-канале.

По его словам, диверсионно-разведывательные группы противника были хорошо экипированы, действовали скрытно, перемещались по 3-5 человек. Для отвлечения внимания украинские боевики с передовых позиций вели огонь по укрепрайонам российских сил и применяли ударные беспилотники.

Марочко полагает, что, вероятнее всего, ВСУ попытались зайти в тыл российсаких передовых подразделений с последующим штурмом и прорывом оборонительной линии ВС РФ. Однако, по его словам, этот план противнику не удался, поскольку одна из групп украинских боевиков себя обнаружила, выйдя на прямую видимость наблюдательных постов ВС РФ.

«В результате боестолкновения диверсанты и штурмовые подразделения вооруженных формирований Украины, понеся потери, вернулись на ранее занимаемые позиции», – отметил эксперт. По его данным, среди ликвидированных украинских вооеннослужащих есть офицеры.

Накануне Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации сообщило, что группировка войск «Север» на Харьковском направлении поразила формирования мотопехотной бригады ВСУ у Волчанска. Противник потерял до 40 боевиков, боевую бронемашину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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