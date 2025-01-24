Трамп: конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать.
«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», – сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможности урегулирования украинского конфликта.
Трамп подчеркнул, что украинский конфликт в конечном счете должен быть урегулирован, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп также считает, что конфликт на Украине должен быть завершен «немедленно».
«Должен прекратиться немедленно. Никогда не должен был начаться», – сказал он в интервью телеканалу Fox News и добавил, что Украина оказалась «опустошена» в результате конфликта.
Вашингтон, Елена Васильева
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