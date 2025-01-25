Американское агентство по международному развитию остановило помощь Украине

Американское агентство по международному развитию (USAID) приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.

В число замороженных проектов попало оказание помощи в области здравоохранения, в том числе вакцинация детей, а также поддержка школ.

Ранее газета Politico сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По данным издания, всем сотрудникам Госдепартамента было предписано издать распоряжение «о прекращении работы» почти по всем «существующим грантам на иностранную помощь», однако, в распоряжении присутствовали и исключения. В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube