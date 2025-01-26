Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Запорожской области

В Запорожской области в результате украинского обстрела погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель – мужчина 1943 года рождения», – написал он в своем тг-канале.

Губернатор также сообщил, что под удар ВСУ попали населенные пункты Пологовского округа. Так, в селе Чапаевка после атаки беспилотника поврежден трансформатор. В результате обстрела без электроснабжения остались 1,5 тысячи человек.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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