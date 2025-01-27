Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тыс. боевиков и восемь складов с боеприпасами

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Подразделения группировок войск занимают более выгодные рубежи и позиции, нанося поражение живой силе и технике врага. За последние сутки ВСУ потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц боевой артиллерии и восемь полевых складов. Об этом сообщает Минобороны России.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск.

Западная группировка войск поразила силы пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Южная группировка войск бьет по формированиям противника в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка, Дачное и Улаклы в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» ударили по живой силе и технике десяти бригад ВСУ районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка в ДНР.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка», – сообщили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское и Антоновка Херсонской области.

За сутки потери киевского режима составили 1425 боевиков и наемников, танк, пять броневиков, 24 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии и восемь складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149-ти районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре реактивных снаряда HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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