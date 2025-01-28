Армия России ударила по аэродрому в Одессе, где собирали дроны ВСУ

Российские военные нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, где расположены склады ВСУ и собирают беспилотники. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, в районе аэродрома зафиксировано четыре прилета. «Аэродром Школьный – это очень хорошо! Частично доставка из морского порта идет туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает», – написал активист в своем тг-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе ночью на фоне объявленной воздушной тревоги.

Лебедев также сообщил об ударе по месту дислокации украинских военных в городе Первомайске Николаевской области. По информации подпольщиков, под удар попала артиллерийская техника НАТО и склад.

В свою очередь, телеграм-канал «Военная хроника» сообщил о ночном массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины – для атаки применялись беспилотники и ракеты. Прилеты с последующими пожарами зафиксированы на объектах в Харьковской и Киевской областях, в Кривом Роге прогремели взрывы с повторной детонацией. Взрывы также были слышны со стороны аэродрома Васильков в Киевской области, а также в Сумах. В Умани Черкасской области был прилет по объекту энергетики. В городе отключено электричество и теплоснабжение, сообщали городские власти. В Харькове под удар БПЛА попало одно из промышленных предприятий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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