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Среда, 29 января 2025, 15:42 мск

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ВСУ ударили по части МЧС в Горловке, есть раненые

Украинские войска нанесли удар по части МЧС в Горловке. В результате обстрела ранены два сотрудника ведомства, сообщает пресс-служба главка МЧС в ДНР.

Обстрелу подверглось здание военизированной горноспасательной части. «Пострадали два респираторщика. С минно-взрывной травмой они доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

С начала суток Горловка пять раз подвергалась обстрелу со стороны Украины. Ранения получила мирная жительница, сообщал мэр города Иван Приходько.

Горловка, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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