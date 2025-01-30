ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, есть раненые

Украинские войска нанесли массированный удар по городу Кременная в Луганской народной республике. На данный момент известно об одном пострадавшем мирном жителе. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Число раненых уточняется.

«Более 30 снарядов в том числе с кассетной боевой частью ВСУ выпустили по спальному кварталу в Кременной. Серьезные повреждения получили жилые дома и административное здание. Значительная часть города без энергоснабжения», – написал дипломат в своем тг-канале.

Мирошник уточнил, что в настоящее время ведется подомовой обход, местные власти принимают меры к ликвидации последствий обстрела гражданских объектов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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