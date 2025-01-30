СМИ: на Украине пропали без вести более 20 наемников из США

Американские СМИ сообщают о десятках наемников из США, воевавших за ВСУ и пропавших без вести.

«Более 20 американцев пропали без вести на передовой на Украине, при этом число потерь за прошедшие полгода резко возросло на фоне того, как иностранцы срочно заполняют бреши в боевой обороне страны», – сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование.

Тела не менее пяти погибших граждан США не смогли забрать с поля боя на Украине за последние полгода. Тела еще двух американских наемников якобы вернули Киеву на прошлой неделе.

Ранее американские боевики жаловались в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как их интенсивность несопоставима с тем, что происходило в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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