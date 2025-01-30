Армия России наступает на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска наступают на всех шести направлениях в зоне спецоперации. ВСУ несут потери и сдают позиции. За сутки киевский режим потерял более 1,2 тыс. военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Северная группировка войск нанесла поражение двум бригадам ВСУ на Харьковском направлении в районе населенного пункта Волчанск.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и ударили по противнику в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское и Часов Яр в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия и нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Нелеповка, Новопавловка, Щербиновка и Андреевка в ДНР.

Восточная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле в ДНР и Новодаровка в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» громят силы врага в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка Херсонской области и Каменское в Запорожской области.

За последние сутки ВСУ потеряли 1275 боевиков, пять броневиков, 26 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142-х районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиабомбы «Hammer», четыре реактивных снаряда HIMARS и 61 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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