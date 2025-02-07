Армия России освободила поселок Дружба в ДНР

Российские войска продолжили наступление в зоне спецоперации и освободили поселок Дружба в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики и обеспечения ОПК Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Дружба Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Таким образом, за последнюю неделю были освобождены четыре населенных пункта в зоне СВО, помимо Дружбы удалось взять под контроль поселок Новомлынск в Харьковской области, Крымское и Барановку в ДНР, уточнили в МО.

Тем временем, российская армия продолжает бить высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

«Также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований», – добавили в оборонном ведомстве.

С 1 по 7 февраля потери киевского режима составили свыше 10,4 тыс. боевиков и наемников, 32 танка, 235 боевых бронированных машин, 324 автомобиля, 154 орудия полевой артиллерии, 23 станции радиоэлектронной борьбы и 43 полевых склада боеприпасов.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих», – отметили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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