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Суббота, 8 февраля 2025, 17:11 мск

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ВСУ ударили по центру Макеевки, погибла женщина

Под ракетный удар ВСУ попал город Макеевка в Донецкой Народной Республике. По предварительным данным, погибла женщина, еще 10 человек получили ранения.

«Фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки, – сообщил глава ДНР Денис Пушилин. – К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, 10 человек ранены, включая ребенка».

Кроме того, в многоквартирных домах выбиты стекла, повреждения получили 15 автомобилей.

«Отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим и заменить разбитые стекла в домах – в ближайшие дни будет морозно. Отступая, враг пытается отомстить тем, кому пока еще может: мирному населению», – отметил Пушилин.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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