После массированного ракетного удара на Украине начались отключения электроэнергии

Украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии на всей территории страны из-за «атаки на энергосистему Украины».

По его словам, ночью удары наносились по газовой инфраструктуре Украины. «По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», – написал Галущенко в соцсетях.

«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света «в связи с массированной ракетной атакой».

Ранее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве, Сумах и Харьковской областях. На большей части Украины объявлена воздушная тревога. В городе Мерефа Харьковской области прогремело не менее 10 взрывов, пишет «Страна.ua». В ряде районов Харьковской области пропал свет после взрывов. Под Миргородом Полтавской области ряд населенных пунктов остался без газоснабжения после ракетной атаки, сообщает областная военная администрация.

Тем временем украинские мониторинговые каналы сообщают об угрозе нового ракетного удара со стороны ВС РФ, пишет тг-канал «Военная хроника». В частности, появилась информация о запуске крылатых ракет Х-101/555 российскими Ту-95МС. Отмечается, что минувшей ночью по целям на Украине, предположительно, отработали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» и ракеты Х-69.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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