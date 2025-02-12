Плана по урегулированию конфликта вокруг Украины у администрации Трампа нет, но есть варианты

У администрации президента США Дональда Трампа нет конкретного плана урегулирования конфликта на Украине, она изучает различные варианты. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на европейского чиновника.

По его сведениям, вопреки расхожему мнению, конкретного плана действий у Вашингтона нет, и американские власти изучают предложения своих союзников и выслушивают их опасения. «Переговоры между… Трампом, Зеленским и Путиным будут сложными. Рассматриваются все варианты... Все еще есть много возможностей ужесточить санкции», – сказал собеседник Fox News.

Трамп ранее в интервью телеканалу Fox News выступил с утверждением, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнутое существенный прогресс. Он предположил, что ему удастся привлечь к переговорам обе стороны конфликта, напоминает ТАСС.

Американский лидер в последние недели много раз выражал желание и готовность переговорить с Путиным. При этом о каких-либо состоявшихся контактах официально не сообщалось. Последний разговор Путина с Трампом, информация о котором есть на сайте Кремля, датирован 23 июля 2020 года. Пресс-секретарь президента России накануне отметил, что каждый день в СМИ появляются какие-то утечки о переговорах, однако никакой конкретики пока нет.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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