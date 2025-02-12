Колебания согласно генеральной линии: Европа меняет отношение к Украине с оглядкой на Трампа

Европейские союзники Вашингтона меняют свой подход к поддержке Киева, приводя его в соответствие с позицией президента США Дональда Трампа, который выражает настрой на переговоры с Москвой. Такая оценка приводится в статье, опубликованной во вторник в газете Politico, отмечает ТАСС.

«Стратегия по Украине тихо меняется в Европе в соответствии с изменением тональности заявлений Соединенных Штатов – от обещаний неизменной поддержки до попыток усадить Киев за стол переговоров при обеспечении для него выгодного положения», – отмечается в публикации. В ней констатируется, что лидеры европейских стран в связи с заявлениями Трампа о намерении прекратить конфликт на Украине демонстрируют желание «играть ведущую роль на мирных переговорах».

Как полагает издание, «эта новая стратегия наиболее четко проявится на текущей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности», которая пройдет с 14 по 16 февраля. Согласно оценке газеты, на этот раз мероприятие пройдет иначе, нежели при администрации предыдущего американского лидера демократа Джо Байдена. Тогда на конференции США и их союзники выражали готовность поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

По словам источника издания, представители Украины и США перед конференцией «обсудили долгосрочные гарантии в сфере безопасности». «Это касалось вооружений и средств в сфере разведки, таких как спутники, которые европейцы не могут обеспечить», – говорится в материале.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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