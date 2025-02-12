ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков и три танка в зоне СВО

Российские войска продолжают наступать в зоне специальной военной операции, продвигаясь в глубину обороны противника. За минувшие сутки ВСУ в боях потеряли более тысячи боевиков и десятки единиц боевой техники, в том числе три танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Северная группировка войск наносит поражение ВСУ на Харьковском направлении. Подразделения группировок войск «Центр» и «Южной» громят врага в ДНР. Западная группировка улучшила тактическое положение в ДНР и ЛНР. Подразделения группировок войск «Восток» бьют по бригадам киевского режима в ДНР и Запорожской области. Бойцы группировки войск «Днепр» атакуют противника в Запорожской и Херсонской областях.

За сутки потери ВСУ составили 1 180 военнослужащих, три танка, девять броневиков, 33 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, станция радиоэлектронной разведки, многофункциональная радиолокационная станция и 10 складов боеприпасов и военно-технического имущества.

«Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139-ти районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты 12 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиабомбы «Hammer» и 66 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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