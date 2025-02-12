ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 390 боевиков, уничтожены два танка, в том числе немецкий Leopard. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» продолжила наступление на вражеские позиции и атаковала формирования 14 бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа курского приграничья. Также бойцы ВС РФ отразили три контратаки противника.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населенных пунктов Курской области и в Сумской области.

Потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, разбиты два танка, две БМП, в том числе одна «Bradley» производства США, три бронетранспортера, 10 боевых бронемашин, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и пять орудий артиллерии, четыре миномета, ЗРК «Стрела-10», станция РЭБ, мостоукладчик «Biber» немецкого производства. Кроме того, уничтожены два пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

В плен сдался один военнослужащий ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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