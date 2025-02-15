Группу иностранных наемников ликвидировали под Великой Новоселкой на юге Донецкой народной республики по попытке пойти в атаку на российские позиции. Об этом ТАСС сообщил боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец. По его словам, у уничтоженных наемников обнаружили символику ООН.

Военнослужащий рассказал, что 13 наемников восточной внешности привезли на бронетранспорте и выгрузили неподалеку от позиций российских сил. Завязался ближний бой, который длился 30 минут и завершился полным разгромом группы противника.

«Десять человек сразу были убиты, трое сбежали в самом начале. При себе у погибших были элементы символики ООН», – отметил штурмовик. В частности, у них нашли шевроны, повязки, береты с логотипами ООН и документы участника миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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