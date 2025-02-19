Трамп признал, что Россия может разрушить Украину, но не хочет

Россия способна «очень быстро» уничтожить украинские города, в том числе Киев, но не хочет этого делать. Об этом заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
«Если бы они хотели сделать это на сто процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро», – цитирует Трампа РИА Новости.
Трамп отметил, что ВС РФ могли бы превратить и Киев в «масштабное место разрушения», но этого в Москве тоже не хотят.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что потери Украины можно было бы предотвратить, и добавил, что при нем боевые действия не начались бы.
Напомним, в январе Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился, потому что Зеленский хотел войны.
Ранее Илон Маск в своей социальной сети согласился с мнением одного из пользователей о том, что Зеленский не хочет мира, а хочет войны и денег.
Вашингтон, Елена Васильева
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