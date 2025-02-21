Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в Донецкой Народной Республике. Всего за неделю в ходе наступления в зоне спецоперации ВС РФ удалось взять под контроль семь поселков. Об этом сообщает Минобороны России.

В течение недели Северная группировка войск освободила населенный пункт Свердликово в Курской области. Подразделения группировки войск «Запад» активными действиями освободили населенные пункты Фиголевка в Харьковской области и Ямполовка в ДНР. Войска «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль Березовку и Надеждинку. Восточная группировка войск оттеснила врага из Новоселки и Новоочеретоватого.

В период с 15 по 21 февраля киевский режим потерял свыше 9235 боевиков и наемников, 29 танков, 205 боевых бронированных машин, 331 автомобиль, 167 орудий полевой артиллерии, три боевые машины РСЗО, 27 станции РЭБ, уничтожены 29 полевых складов боеприпасов.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих», – отметили в оборонном ведомстве.

За неделю средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы JDAM и 36 реактивных снарядов HIMARS, 17 управляемых авиабомб «Hammer», реактивный снаряд системы «Ураган», противокорабельная ракета «Нептун» переоборудованная для поражения наземных целей, а также 790 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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