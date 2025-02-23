Киев работает по вопросу обмена пленными в формате «всех на всех»

Киев работает над обменом пленными с Россией в формате «всех на всех». Об этом в интервью агентству Укринформ заявил глава секретариата координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

«Мы постоянно продвигаем возможность обмена «всех на всех». <...> Если договоренности об обмене всех удерживаемых нами лиц будут достигнуты, мы отдадим их российской стороне. И, соответственно, российская сторона вернет всех», – прокомментировал он ситуацию с пленными в связи с возможными переговорами о прекращении огня, сообщает РИА «Новости».

При этом речь идет не только о военнопленных. Охрименко подчеркнул, что потенциальная договоренность распространяется и на гражданских лиц.

В начале февраля Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с российско-украинским обменом военнопленными выразила надежду, что в 2025 году они будут проходить чаще.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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