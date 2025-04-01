В Горловке дрон ВСУ ударил по автобусу: пострадали 12 человек

В Горловке Донецкой народной республики в результате удара украинского беспилотника по автобусу пострадали 12 мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его данным, атака произошла на площади Победы. Изначально сообщалось о четырех раненых, впоследствии число пострадавших увеличилось. «По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до двенадцати», – написал Приходько в своем телеграм-канале.

Мэр также сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки, там повреждены коммуникации. Кроме того, после украинского обстрела без света остались поселки Нижний Хутор и шахты им. В. И. Ленина, уточнил Приходько.

Горловка, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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