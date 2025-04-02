В ЛНР священник пострадал в результате атаки дрона

В Луганской народной республике священник был ранен во время налета беспилотника. Об этом сообщает правительство региона.

«Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль священника в с. Новоникольское Сватовского муниципального округа», – говорится в сообщении.

Протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, а также контузию.

В региональном минздраве уточнили, что священник сам добрался до местного фельдшерского пункта, а затем его эвакуировали в Сватовскую больницу.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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