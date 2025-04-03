Российская армия освободила еще два поселка в зоне спецоперации

Российские военные продолжили наступление в зоне спецоперации и взяли под контроль два поселка в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое в ДНР», – сообщили в оборонном ведомстве.

На этом направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле в ДНР и Январское Днепропетровской области.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», – отметили в Минобороны.

Кроме того, на этом направлении российские войска ударили по формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области.

В общей сложности за последние сутки потери киевского режима составили свыше 1135 боевиков и наемников, пять танков, семь броневиков, 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены управляемая авиабомба JDAM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 138 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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