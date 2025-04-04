Российские войска помешали ВСУ вывести военные корабли из морского порта в Николаеве. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии ТАСС.

«Наши военные сейчас просматривают не только территорию Херсонской области, но и подступы. И даже то, что делают вэсэушники в Николаеве, видно. Они пытались запустить Николаевский морской порт, <...> наши вооруженные силы пресекли эти попытки. То есть ни один из кораблей не смог выйти из Николаевского порта – ни коммерческий, ни военный», – сказал Сальдо.

Губернатор уточнил, что ВСУ также пытались запустить порты в поселке Варваровка Николаевской области, однако и эти планы были сорваны действиями ВС РФ.

Николаевская область Украины на востоке граничит с Херсонской областью и имеет выход к Черному морю, в том числе по реке Южный Буг, на которой стоит Николаев.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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