Российским военным приходится эвакуировать из Курской области трупы всушников – счет идет на десятки тысяч

Российские военнослужащие занимаются эвакуацией тел солдат Вооруженных сил Украины из приграничных районов Курской области, и счет трупов идет на десятки тысяч.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные «побратимами». В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счет идет на десятки тысяч», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российским бойцам после освобождения Гуева осталось выбить ВСУ из населенных пунктов Олешня и Горналь Курской области.

Курск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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