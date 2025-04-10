США необходимо признать, что они проиграли России на Украине – Такер Карлсон

США переоценили свои силы и проиграли России на Украине. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с журналистом и конспирологом Алексом Джонсом.

«Итак, в головах политиков в Вашингтоне сложилось мнение, что мы только что проиграли войну с Россией. Они ненавидят Россию по множеству причин, в основном духовных, но мы проиграли. И меня беспокоит то, что никто не скажет этого вслух – мы переоцениваем свои силы», – отметил журналист (цитата по ТАСС).

Карлсон сравнил действия США с разведенным 60-летним мужчиной, пытающимся ухаживать за молодыми женщинами, не понимая, что те считают это абсурдным. «Такое может происходить и на уровне наций: вы думаете, что можете влиять на события, на которые у вас на самом деле нет сил. Это называется гордыня, и именно так разрушаются империи, а народы исчезают. И я действительно боюсь этого. Почему мы не можем признать, что не смогли выиграть у России, и точка? Что это говорит о нашей мощи? Может быть, нам стоит немного скорректировать свои ожидания?" – цитирует Карлсона ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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