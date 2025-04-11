Союзники Украины обещают передать Киеву военную помощь на 21 млрд евро

Западные союзники Украины пообещали предоставить Киеву новую военную помощь на сумму 21 млрд евро. Об этом в пятницу сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили на итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине.

«В контактной группе участвует 51 страна, среди которых партнеры из Европы, Индо-Тихоокеанского региона и Южной Америки. Новые обязательства по оказанию военной помощи, объявленные сегодня в рамках контактной группы, составляют в общей сложности более 21 млрд евро», – заявил Хили, пишут «Известия» со ссылкой на Sky News.

Министр уточнил, что Великобритания в 2025 году передаст Киеву вооружения на сумму 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,9 млрд) – это, по его словам, рекордная по объемам военная помощь со стороны Лондона.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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