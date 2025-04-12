Российские войска продвигаются на границе ДНР и Запорожской области

Российские бойцы продвигаются у населенного пункта Шевченко, который находится в районе административной границы ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ создали на этом участке фронта несколько серьезных линий обороны, но несмотря на это российские силы теснят противника.

«Бои идут в предместьях Шевченко, и наши войска шаг за шагом выбивают боевиков ВСУ с позиций в лесополосах. Оборона у ВСУ здесь серьезная, наши ребята ее взламывают и идут вперед», – рассказал Рогов в комментарии ТАСС. Он добавил, что подразделения ВС РФ подошли к окраинам Шевченко и ведут бои с украинскими боевиками.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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