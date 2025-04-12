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Суббота, 12 апреля 2025, 12:59 мск

Новости Конфликт на Украине

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Женщина погибла при украинском обстреле Горловки

В Донецкой народной республике при обстреле Горловки украинскими войсками погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку Комарово, уточнил градоначальник в своем телеграм-канале.

По информации управления администрации главы и правительства ДНР, ранним утром 12 апреля украинские боевики трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм.

Горловка, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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