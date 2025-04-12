Женщина погибла при украинском обстреле Горловки

В Донецкой народной республике при обстреле Горловки украинскими войсками погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку Комарово, уточнил градоначальник в своем телеграм-канале.
По информации управления администрации главы и правительства ДНР, ранним утром 12 апреля украинские боевики трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 мм.
Горловка, Наталья Петрова
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