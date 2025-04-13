ВСУ обстреляли Донецк из HIMARS

ВСУ атаковали Донецк ракетой реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета России в комментарии РИА «Новости». Под удар попал Киевский район, повреждены гражданские объекты. О пострадавших информации пока не поступало.

«В результате обстрела нарушено остекление жилых домов на улицах Артема и Университетской», – написал мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. Кроме того, по его данным, пострадало здание школы-интерната №10 и общежитие «Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского» по улице Университетской.

Также повреждены корпус №4 Института проблем искусственного интеллекта, здание Донецкого научно-исследовательского угольного института, здание Минтруда, где полностью выбило стекла на пяти этажах, автосалон, магазины, передают корреспонденты ТАСС и РИА «Новости».

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки», – сообщил сотрудник СКР. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил он.

По информации СМИ, удар был нанесен в 12:40 шрапнельной ракетой HIMARS.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube