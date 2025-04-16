ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 160 боевиков

Российские войска продолжают громить силы ВСУ на территории Курской области. Противник за сутки потерял на Курском направлении до 160 боевиков, танк и три броневика. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

В то же время авиация, беспилотники а артиллерия ,нанесли удары по живой силе и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Марьино, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО», – говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа украинские боевики потеряли более 74 610 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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