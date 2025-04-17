Армия России нанесла удар по наемникам ВСУ в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне атаковано многоэтажное здание в промзоне, в котором находились до 150 боевиков и наемников ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА «Новости».

«Разрушены два ангара с техникой, а также поражена многоэтажка, стоящая без окон и балконов в промзоне. На самом деле в этом здании размещались бойцы ВСУ – от ста до ста пятидесяти человек», – уточнил он.

Как полагают в подполье, среди погибших много офицеров или иностранных наемников, так как к месту ударов направили большое число автомобилей с маркировкой «На щите», означающей транспорт для перевозки тел военных.

По информации подполья, погибших и раненых настолько много, что медучреждения Херсона не справляются, поэтому их перевозят в Николаев.

Николаев, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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