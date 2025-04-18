ВС РФ разбомбили групповыми ударами военные аэродромы и пункты запуска дронов ВСУ

Российские военные за неделю нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Целью групповых ударов в период с 12 по 18 апреля стали предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных дронов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
При этом один из групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и боевыми дронами был нанесен сегодня утром по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотников и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – отметили в оборонном ведомстве.
Москва, Зоя Осколкова
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