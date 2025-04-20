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Воскресенье, 20 апреля 2025, 13:26 мск

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Западная группировка войск освободила Новомихайловку в ДНР

Российские войска успели взять под контроль поселок Новомихайловка в Донецкой Народной Республике до объявления пасхального перемирия. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«До начала действия пасхального перемирия подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом в Минобороны подчеркнули, что «в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего ВС РФ все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

Киевский режим потерял за день 1275 боевиков и наемников, три танка, 17 броневиков, 35 автомобилей, 19 артиллерийских орудий, боевые машины РСЗО «Vampire» и РСЗО «Град», семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах», – отметили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три управляемых авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 88 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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