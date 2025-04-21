Срок пасхального перемирия истек в полночь 21 апреля

Срок действия пасхального перемирия на СВО истек в 00:00 по московскому времени 21 апреля. Вечером 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что команд по продлению пасхального перемирия глава государства не давал.
Напомним, о перемирии Владимир Путин 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Перемирие длилось 30 часов.
В Минобороны РФ уточнили, что все группировки войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Отметим, что украинская сторона перемирие не соблюдала, применяя дроны и ракеты.
Москва, Елена Васильева
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