Срок пасхального перемирия истек в полночь 21 апреля

Срок действия пасхального перемирия на СВО истек в 00:00 по московскому времени 21 апреля. Вечером 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что команд по продлению пасхального перемирия глава государства не давал.

Напомним, о перемирии Владимир Путин 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Перемирие длилось 30 часов.

В Минобороны РФ уточнили, что все группировки войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Отметим, что украинская сторона перемирие не соблюдала, применяя дроны и ракеты.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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