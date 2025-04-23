российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 апреля 2025, 13:51 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская армия освободила Тарасовку в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские военные продолжили наступление в зоне спецоперации и взяли под контроль село Тарасовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, на остальных направлениях российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи и позиции.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1265 боевиков и наемников, два танка, 13 броневиков, 29 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, три радиолокационных станции, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и военно-технического имущества.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству БПЛА и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах», – отметили в МО.

Средствами ПВО перехвачены девять управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда HIMARS, четыре реактивных снаряда «Vampire», а также 166 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

ВСУ потеряли на Курском направлении свыше 160 боевиков и танк / ВС РФ освободили поселок Сухая Балка в ДНР / Япония начнет делиться с Киевом разведданными со спутников / ВСУ потеряли 50 боевиков на Курском направлении / ВС РФ оттесняют противника на Курском направлении / Западная группировка войск освободила Новомихайловку в ДНР / Во время пасхального перемирия ВСУ атаковали два поселка в ДНР / Россия и Украина провели обмен военнопленными

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,