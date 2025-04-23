Российские военные продолжили наступление в зоне спецоперации и взяли под контроль село Тарасовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, на остальных направлениях российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи и позиции.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1265 боевиков и наемников, два танка, 13 броневиков, 29 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, три радиолокационных станции, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и военно-технического имущества.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству БПЛА и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах», – отметили в МО.

Средствами ПВО перехвачены девять управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда HIMARS, четыре реактивных снаряда «Vampire», а также 166 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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