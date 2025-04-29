Российские воска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. ВС РФ взяли под контроль село Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также на этом направлении бойцы ВС РФ ударили по формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Каменка, Двуречная, Московка, Петропавловка Харьковской области и Новомихайловка в ДНР.

В общей сложности за последние сутки киевский режим потерял боевых действиях свыше 1385 боевиков и наемников, танк, девять броневиков, 29 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии и шесть станций РЭБ. Уничтожены семь складов боеприпасов, военно-технического имущества и материальных средств.

Кроме того, Воздушно-космические силы РФ сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб JDAM и 189 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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