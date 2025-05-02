В Черном море уничтожены 10 морских дронов ВСУ

Российские военные уничтожили в Черном море 10 украинских морских дронов и быстроходный катер Willard. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер «Willard» производства США, два безэкипажных катера повреждены», – говорится в сводке военного ведомства.

Также с 09:00 до 10:00 средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма, добавили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщало, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили над Россией 121 дрон ВСУ, в том числе 89 – над Крымом. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев уточнил, что на подлете к Севастополю было сбито более 50 БПЛА, также несколько морских дронов уничтожили в акватории. Прошедшей ночью была отражена самая массированная комбинированная атака ВСУ на Севастополь в этом году, отметил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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