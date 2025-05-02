Евросоюз не будет посредником по Украине в случае отказа США

Евросоюз не планирует быть посредником в урегулировании украинского конфликта, если США откажутся от этой роли. Об этом сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни. По его словам, ЕС и дальше будет поставлять вооружения Киеву.

«Наш приоритет не менялся – это обеспечение сильных позиций Украины. Мы продолжаем наращивать военную помощь Украине. Страны ЕС уже пообещали такую помощь на 23 млрд евро в этом году», – цитирует дипломата РИА «Новости». Аль-Ануни добавил, что Брюссель на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов на 2025 год.

Он подчеркнул, что дипломатические усилия ЕС направлены на то, чтобы «поддерживать право Украины на самооборону».

Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон больше не намерен играть роль посредника между Россией и Украиной. По ее словам, пришло время для прямых переговоров Москвы и Киева. «Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», – сказала она.

Вместе с тем, Вашингтон, по ее словам, будет продолжать прилагать усилия для достижения мира. Однако, как полагают в американской администрации, пора уже России и Украине представить «конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт».

Позднее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что позиции сторон конфликта пока слишком далеки, но Вашингтон не откажется от содействия в урегулировании украинского кризиса, если сможет оказать такую помощь. «Но настанет момент, когда президент [США Дональд Трамп] решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать», – отметил он.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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