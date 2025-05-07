российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 мая 2025, 14:07 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Киев хочет отправить в ВСУ до трети заключенных

Украинские власти хотят отправить в ряды ВСУ от 20 до 30% осужденных. Об этом заявил заместитель министра юстиции страны Евгений Пикалов.

В прошлом году Владимир Зеленский одобрил мобилизацию осужденных преступников из мест лишения свободы. С тех пор в ряды ВСУ вступили более 8,3 тысячи осужденных, из них 100 женщин.

«Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных на Украине могут воспользоваться этой возможностью и встать на защиту государства», – сказал Пикалов.

В настоящее время на Украине насчитывается около 37 тысяч заключенных. Однако не все они могут быть мобилизованы. В частности, в ряды ВСУ не могут попасть осужденные за тяжкие преступления, такие как терроризм и преступления против основ национальной безопасности.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Mash: Путин может приказать ударить «Орешником» по Киеву в ответ на провокации ВСУ / США хотят выслать на Украину нелегалов из третьих стран / На стороне ВСУ воюет почти 10 тысяч иностранных наемников / Над центральной Россией сбили 13 украинских беспилотников: два из них над Московским регионом / Средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву / Киев и Одесса скоро снова будут носить звания городов-героев – Захарова / Российская армия освободила Лысовку в ДНР / ВСУ обстреляли мемориал павших героев ВОВ в Херсонской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Конфликт на Украине, Украина,