Киев хочет отправить в ВСУ до трети заключенных

Украинские власти хотят отправить в ряды ВСУ от 20 до 30% осужденных. Об этом заявил заместитель министра юстиции страны Евгений Пикалов.

В прошлом году Владимир Зеленский одобрил мобилизацию осужденных преступников из мест лишения свободы. С тех пор в ряды ВСУ вступили более 8,3 тысячи осужденных, из них 100 женщин.

«Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных на Украине могут воспользоваться этой возможностью и встать на защиту государства», – сказал Пикалов.

В настоящее время на Украине насчитывается около 37 тысяч заключенных. Однако не все они могут быть мобилизованы. В частности, в ряды ВСУ не могут попасть осужденные за тяжкие преступления, такие как терроризм и преступления против основ национальной безопасности.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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