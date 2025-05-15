Стало известно, как относятся украинцы к планам по установлению мира

Украинцы считают вероятность принятия «русского» плана переговоров 10-процентной, «американского» – 30-процентной, а «европейского» – 50-процентной. Таковы результаты опроса, который проводил Киевский международный институт социологии. Респондентам предлагали оценить один из трех вариантов планов завершения военных действий, не называя «авторство», но проговаривая основные их пункты.

Версия Европы включает сохранение контроля России за новыми регионами без их признания за РФ, гарантии безопасности для Украины от ЕС и США, смягчение санкций в отношении России и «движение» Украины в сторону вступления в ЕС. 51% опрошенных считают, что такой план в итоге будет поддержан. 40% высказываются против него.

Версия США включает почти все те же пункты, а также признание Крыма российским, в нем отсутствуют гарантии безопасности Украине от США, зато есть снятие всех санкций в отношении России. За него высказались 29% украинцев, а против 61%.

Наконец, план России ожидаемо оказался наименее популярным у опрошенных. Согласно ему, Украина сокращает армию и вооружение, навсегда отказывается от планов вступить в НАТО, признает все новые территории России, включая Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР, при этом Украина идет к вступлению в ЕС, а с России снимают все санкции. За него высказались только 10%.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2025, РИА «Новый День»

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