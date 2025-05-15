Боевики ВСУ разбросали в лесах ЛНР мины-грибы

Украинские войска оставляют в лесах ЛНР мины в виде грибов. Об этом предупредил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.
«Настоятельно призываю вас: ни в коем случае не трогайте подобные объекты! В нашем округе сейчас проходит активная фаза боевых действий, и ваша безопасность – наш приоритет», – написал Третьяков в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что взрывные устройства украинские националисты все чаще стали маскировать под обычные вещи, поэтому жителям стоит быть особо внимательными к подозрительным предметам.
Третьяков рекомендовал мирным жителям воздержаться от походов в леса, а в случае обнаружения подобных предметов обратиться в правоохранительные органы.
Луганск, Зоя Осколкова
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